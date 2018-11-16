Botaş'tan Artvin ve Şırnak'a Doğalgaz Açıklaması

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Artvin ve Şırnak illerine doğal gaz müjdesi yıl sonuna kaldı" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada, ulusal bir gazetede yayımlanan bir haberde i bir takım gerçek dışı ifadelere yer verildiği ve kamuoyunda yanlış algı oluşmasına neden olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bahse konu haberde yer alan 'Artvin ve Şırnak illerine doğal gaz müjdesi yıl sonuna kaldı' ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Artvin iline doğal gaz arzını sağlayan 10 inç çapında ve 108 km uzunluğundaki boru hattı ve nihai noktasındaki Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonunun kabul çalışmaları 10 Kasım 2018 tarihinde tamamlanmış olup, aynı gün itibarıyla şehir içi dağıtım faaliyetlerini yürütecek olan Akmercan Artvin Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'ye doğal gaz teslimatı yapılmıştır. Diğer taraftan, Şırnak iline doğal gaz arzını sağlayan 40 inç çapında ve 185 km uzunluğundaki boru hattı ve Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonunun kabul çalışmaları ise 10 Kasım 2018 tarihinde tamamlanmıştır. Anılan tarih itibarıyla şehir içi dağıtım faaliyetlerini yürütecek olan Akmercan Hakkari-Şırnak Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'ye doğal gaz teslimatı yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı I. Yüz Günlük İcraat Programı kapsamında "Doğal gaz erişim imkanı sunulan vatandaş sayısının 63 milyondan 66 milyona yükseltilmesi" amacına yönelik olarak 40 yeni yerleşim yeri (ilçe/belde) ile Şırnak ve Artvin illerine doğal gaz arzı sağlanması hedeflenmiş olup, 42 yeni yerleşim yerine ve söz konusu il merkezlerine doğal gaz arzı sağlanmıştır" denildi.