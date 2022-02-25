BOTAŞ'ta 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler
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BOTAŞ'ta 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA, Fatih Gazioğlu - Spor
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BOTAŞ'ta 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından BOTAŞ'ta 7'si oyuncu toplam 9 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından BOTAŞ'ta 7'si oyuncu toplam 9 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Yapılan rutin testler sonucunda 7'si oyuncu, 1'i idari, 1'i de teknik ekipten toplam 9 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu kişilerin izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır." denildi.

Ayrıca, yarın UMF Yapı İzmitspor'la oynanması planlanan lig maçının da Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Basketbol Süper Ligi, basketbol, Spor, Haberler

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