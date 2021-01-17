BOTAŞ, Saros FSRU projesi kapsamında 100 bin fidan dikecek

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Saros Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) projesi kapsamında 100 bin fidanı toprakla buluşturacak.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Saros Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) projesi kapsamında 100 bin fidanı toprakla buluşturacak.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Saros Körfezi'nde gerçekleştirilecek FSRU Gemi İskelesi projesinin Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin enerji güvenliği açısından önemli olduğu ifade edildi.

Projenin, tüm Trakya bölgesinin yanı sıra ulusal doğal gaz şebekesinin sorunsuz işletilmesine katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, "Bu projeyle doğal gaz iletim sistemine önemli bir destek sağlayacak yeni bir giriş noktası oluşturulacak. Proje sayesinde Çanakkale ve İstanbul boğazlarındaki gemi trafiğinden kaynaklanan kısıntı/kesinti durumları ortadan kaldırılacak ve dünya doğal gaz ticaretinde etkin bir ülke konumuna geliş süreci hızlandırılmış olacak." denildi.

Açıklamada, projenin tüm süreçlerinin çevreye duyarlı bir yaklaşımla gerçekleştirildiği vurgulandı.

Projenin ormanlık alanlardan geçmesinin zorunlu olduğu bölgelerde ağaç zayiatının en aza indirilebilmesi için 2016'da meydana gelen yangın sonrası oluşan ağaçsız alanların tercih edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje güzergahı üzerinde tespit edilen 7 bin 591 ağaçtan yaklaşık 5 bin ağacın taşınmaya uygun olduğunun Orman İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenmesinin ardından bu ağaçlar en uygun yöntemle taşınmaya başlanmıştır. Kuruluşumuzun önceliği, insan ve çevrenin gözetilmesi olup, kuruluş olarak ülkemize hizmet ederken bütün faaliyetlerimizde temel ilkemiz daima çevreye duyarlı ve yüksek farkındalıkla hareket etmektir. Bu kapsamda 2019'da Türkiye genelinde 124 bin fidanı toprakla buluşturan BOTAŞ, Saros FSRU projesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde proje güzergahı olan Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Saros Şefliği, Çamköy Şefliği, Koru Dağı Şefliği sorumluluk sınırları içerisine 100 bin adet orman fidanının dikilmesi çalışmalarına başladı ve ilk fidanlar toprakla buluşturuldu. Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ağaçlandırma sahalarına dikilmeye başlanan fidanların dikimden sonraki 3 yıl süresince bakım çalışmaları yine Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Projeyle çevreye, bölge halkına ve ülke ekonomisine fayda sağlanarak çok yönlü bir değer kazandırılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya