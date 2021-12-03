BOTAŞ, sanayi ve enerji santralleri için doğalgaza yüzde 20 zam yapıldığını duyurdu

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 1 Aralık itibarıyla geçerli olmak üzere sanayi kuruluşları ile elektrik üretimi yapan santrallerde kullanılan doğalgaza yüzde 20 oranında zam yapıldığını duyurdu.

BOTAŞ, konutlarda kullanılan doğalgazda zam yapılmadığını belirttiği açıklamasında, sanayi ve santrallere yönelik zamla alakalı, "1 Aralık 2021 itibarıyla gelinen aşamada tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde bir düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır" dedi.

Şirket, zammın gerekçesi olarak ise artan maliyetleri işaret etti.

BOTAŞ, Kasım ayında da sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 48,4; santrallerin kullandığı doğalgaza ise yüzde 46,8 zam yapmıştı. Ekim ayındaki her iki tarifeye ise BOTAŞ tarafından yüzde 15 zam yapılmıştı.

Ekim ayındaki zamlarda BBC Türkçe'ye konuşan uzmanlara göre sanayi ve elektrik santrallerine getirilen doğal gaz zammı tüketiciye artan elektrik faturaları şeklinde yansıyacak.

Bunun yanın sıra elektrik ve doğal gazın girdi olduğu her türlü mal ve hizmeti fiyatlarında artış yaşanacak.

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