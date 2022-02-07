Sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntısı yarın sonlandırılıyor - Haberler
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Sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntısı yarın sonlandırılıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntısı yarın sonlandırılıyor

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntısının yarın saat 08.00 itibarıyla sonlandırıldığını bildirdi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntısının yarın saat 08.00 itibarıyla sonlandırıldığını bildirdi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 8 Şubat saat 08.00 itibari ile sonlandırılmıştır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

(Mustafa Cenik/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Doğalgaz, Petrol, Ekonomi, Güncel, Haber

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