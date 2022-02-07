BOTAŞ: Sanayi tesislerine doğal gaz kısıntısı yarın sonlandırılacak - Haberler
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BOTAŞ: Sanayi tesislerine doğal gaz kısıntısı yarın sonlandırılacak

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOTAŞ: Sanayi tesislerine doğal gaz kısıntısı yarın sonlandırılacak

BORU Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntısının yarın saat 08.00 itibarıyla sonlandırılacağını açıkladı.

BORU Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntısının yarın saat 08.00 itibarıyla sonlandırılacağını açıkladı.

BOTAŞ'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılacaktır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Doğalgaz, Petrol, Güncel, Haber

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