BOTAŞ, personel ödüllendirmelerinin objektif ve eşitlik ilkesine uygun olduğunu bildirdi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), yönerge kapsamında yürütülen personel ödüllendirmelerinin objektif ve eşitlik ilkesine uygun olduğunu belirtti.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, kurum içi ödüllendirmelerle ilgili çeşitli platformlarda gerçeği yansıtmayan iddiaların ortaya atıldığı kaydedildi.

Söz konusu iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kuruluşumuzda, BOTAŞ Ödül Yönergesi kapsamında yapılan ödüllendirme uygulamaları objektif bir şekilde ve eşitlik ilkesine uygun olarak yapılmaktadır. Yönerge doğrultusunda gerçekleştirilen ödüllendirme süreciyle ilgili gerçek dışı ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik bahse konu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

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