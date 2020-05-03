HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

BOTAŞ oyuncusu Büşra Akbaş: "Şu anki duruma göre ligler devam etmemeli"

BOTAŞ oyuncusu Büşra Akbaş:
03.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:08

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden BOTAŞ'ta forma giyen Büşra Akbaş, "Şu anki duruma göre ligler devam etmemeli." dedi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden BOTAŞ'ta forma giyen Büşra Akbaş, "Şu anki duruma göre ligler devam etmemeli." dedi.

Başkent ekibinde mücadele eden Büşra Akbaş, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının basketbola etkisi, ertelenen liglerin durumu ve BOTAŞ'ın performansına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Büşra, izolasyon sürecinde çalışmalarını özel bir kondisyoner gözetiminde evinde sürdürdüğünü dile getirdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının, tüm spor branşları gibi basketbola da olumsuz yansımaları olduğunu aktaran Büşra, "Kondisyon ve performans olarak olumsuz etkiledi. Eski performansımıza geri dönebilmemiz için en az 2-3 hafta gerekli." diye konuştu.

Evde spor dışında neler yaptığını anlatan Büşra, film izlediğini, kitap okuduğunu, müzik dinlediğini, ayrıca eski maçlarını izleyerek notlar aldığını ifade etti.

"Sağlık Bakanlığı ile ortak hareket edilmeli"

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin geleceği konusunda karar verilirken, Sağlık Bakanlığının önerilerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Büşra Akbaş, "Şu anki duruma göre ligler devam etmemeli." değerlendirmesini yaptı.

Büşra, "Karantina süreci sona erdiğinde ilk ne yapmak istiyorsun?" sorusuna, "Bir basketbolcu olarak ilk isteğim tabii ki sahaya dönüş. Basketbolu çok özledim." yanıtını verdi.

"Şanssızlıklar yaşadık"

"Hedefim, gelebildiğim en üst noktaya gelmek." diyen 25 yaşındaki basketbolcu, BOTAŞ'ın bu sezonki performansıyla ilgili ise şunları kaydetti:

"Büyük şanssızlıklar yaşadık. Sonrasında herkes elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı. BOTAŞ, tek bir sezonla değerlendirilemeyecek kadar büyük bir kulüp. Başkanımız Kerim Taşkıran önderliğinde sahaya çıkacağımız ilk maçta herkes bunu görecektir."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif yaptı. Spor
Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif...
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım Spor
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim Spor
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti Spor
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı Spor
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Ünlü futbolcunun model sevgilisinden karantina sporu! Zor olanı seçiyor Spor
Ünlü futbolcunun model sevgilisinden karantina sporu! Zor olanı seçiyor
Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış
Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Diego Costa'yı gönderecek olan Atletico Madrid'in forvet adayları arasında Sörloth da var
Diego Costa'yı gönderecek olan Atletico Madrid'in forvet adayları arasında Sörloth da var
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir, Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir, Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere
Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp
Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var
Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu
Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
Wesley Sneijder'in jübile maçı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi
Wesley Sneijder'in jübile maçı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Lemina'dan taraftarı sevindirecek sözler: Ayrılmayı değil, Galatasaray'da tarih yazmayı istiyorum
Lemina'dan taraftarı sevindirecek sözler: Ayrılmayı değil, Galatasaray'da tarih yazmayı istiyorum
ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi
ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi
Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifini reddetti
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifini reddetti
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada gençlere taş çıkarttı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada gençlere taş çıkarttı
Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor
Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti
İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı
İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı
Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'den teklif almadım ama göreve hazırım
Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'den teklif almadım ama göreve hazırım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Hadise Ebru Gündeş Safiye Soyman
Spor Jose Sosa Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Kaza Konya Instagram
Şu an buradasınız: BOTAŞ oyuncusu Büşra Akbaş: "Şu anki duruma göre ligler devam etmemeli" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 12:21:21. #1.14#
title