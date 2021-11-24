CEYHAN, ADANA (AA) - ??????? Bakü-Tiflis- Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı'nın Türkiye tarafının işletmeciliğini yapan BOTAŞ International ile Çukurova Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

BOTAŞ International'dan yapılan açıklamaya göre, BOTAŞ International Genel Müdürü Nadim Ekiz ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, rektörlükte iş birliği protokolünü imzaladı.

İmzalanan protokol ile Ceyhan Meslek Yüksekokulu yerleşkesi içinde bulunan Ceydem Tesisleri'nin işletme hakkı BOTAŞ International'a verildi.

Bu kapsamda Ceydem Tesislerinde, Ceyhan Meslek Yüksekokulu ve diğer üniversitelerdeki Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektör firmalarına, endüstriyel tesislere, yangın, kapalı ve kısıtlı alan, temel afet bilinci, yüksekte çalışma, arama kurtarma ve tahliye eğitimleri verilecek.

BOTAŞ International, Acil Durum Afet Yönetimi ve Sağlık Emniyet konularındaki ulusal ve uluslararası birikimlerini tesis aracılığıyla ülkenin dört bir yanına ulaştırmayı hedefliyor.

Protokol imza töreninde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Berberoğlu, Çukurova Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Mehmet Cingöz, Ceyhan Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Deniz Yıldırım ve BOTAŞ International eğitim biriminden Turgay Harmanşah da yer aldı.???????

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri

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