BOTAŞ International Genel Müdürü Ekiz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı'nın Türkiye tarafını işleten BOTAŞ International'ın Genel Müdürü Nadim Ekiz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı'nın Türkiye tarafını işleten BOTAŞ International'ın Genel Müdürü Nadim Ekiz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ekiz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda", "yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğraflarını seçen Ekiz, "spor" kategorisinde ise tercihini Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Oylamadaki fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirten Ekiz, "Tüm fotoğraflarda emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven