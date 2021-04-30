BOTAŞ'ın hizmet alımına ilişkin usul ve esaslar belirlendi
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BOTAŞ'ın hizmet alımına ilişkin usul ve esaslar belirlendi

BOTAŞ'ın hizmet alımına ilişkin usul ve esaslar belirlendi
Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak hizmet alımlarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak hizmet alımlarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 4734 Sayılı İhale Kanunun 3'üncü Maddesinin F Bendi Kapsamında Yapılacak Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esasların yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu usul ve esaslar BOTAŞ tarafından yapılacak her türlü araştırma ve geliştirme hizmet alımlarını kapsayacak.

Bütünlük arz eden hizmet alımları kısımlara bölünemeyecek ve ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacak.

Biri başkan olmak üzere en az 5 veya tek sayıda kişiden ihale komisyonu kurulacak. Söz konusu usul ve esaslar kapsamında uygulanacak eşik değer Kamu İhale Kurumunca her yıl belirlenen parasal limitin 4 katına kadar olan tutar olacak.

İhaleye katılacak ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilecek.

İhalelerin karara bağlanması aşamasında ihale ekonomik açıdan en uygun teklifi veren üzerinde bırakılacak. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda maliyet etkinliği, verimlilik, kalite, teknik ve teknolojik değerlerle fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınacak.

İhaleler sonuçlanmasının ardından idare tarafından hazırlanan sözleşmelere bağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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