Botaş'ın 2019'da En Büyük Yatırımı Tuz Gölü'ne

MURAT TEMİZER - Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2019'da yapacağı yatırımlarda en büyük pay, 1 milyar 729 milyon 158 bin lira ile Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin olacak.

Türkiye, gaz talebinin yoğun olduğu kış aylarında ve talebin en üst noktaya çıktığı dönemlerde kaynak veya güzergah ülkelerdeki aksamaların neden olabileceği dönemsel arz-talep dengesizliklerini ortadan kaldırmak amacıyla depolama tesislerine ağırlık veriyor.

AA muhabirinin Cumhurbaşkanlığı'nın 2019 yılı Yatırım Programı'ndan derlediği bilgilere göre, bu yıl kamu kaynaklarından yapılacak yatırımlar için BOTAŞ'a tahsis edilecek kaynak tutarı toplam 3 milyar 700 milyon lira olarak belirlendi.

BOTAŞ'a tahsis edilen söz konusu kaynak 15 proje için kullanılacak.

Kurumun devam eden projeleri için toplam 3 milyar 622 milyon 308 bin lira kaynak ayrılacak. Yeni projeler için ayrılan miktar ise 72 milyon 560 bin lira olacak. Etüt projelere ayrılan yatırım miktarı ise 5 milyon 132 bin lira olacak.

BOTAŞ'ın bu yılki programında, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın kara kısmının tamamlanmasının yanı sıra organize sanayi bölgelerine doğal gaz ulaştırılması, sanayi ve bağlantı hatlarına yapılacak yatırımlar da yer alacak.

2023'te tamamlanması planlanıyor

Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Projesi kapsamında toplam yapılacak yatırım miktarı 26 milyar 697 milyon 760 bin lira olarak hesaplandı. 2023'te tamamlanması planlanan tesis için geçen yıl 3 milyar 841 milyon 126 bin liralık harcama yapılmıştı.

Tesis bu yıl da BOTAŞ'ın en fazla yatırım gerçekleştireceği proje olacak. Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde kurulan tesis için bu yıl yapılacak harcama 1 milyar 729 milyon 158 bin lira olarak belirlendi.

İlk fazı tamamlanan ve doğal gaz depolanmaya başlanan depolama tesisin 2023 itibarıyla toplam gaz kapasitesi 5,4 milyar metreküp olacak. Ayrıca günlük geri üretim kapasitesinin de 80 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor.

Kaynak: AA