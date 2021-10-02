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BOTAŞ ile TTK, petrol depolama tanklarının mikserlerini yerli imkanlarla değiştiriyor

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
BOTAŞ ile TTK, petrol depolama tanklarının mikserlerini yerli imkanlarla değiştiriyor

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) arasında BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Dörtyol Terminalinde bulunan ham petrol depolama tanklarına ait ekonomik ömürlerini tamamlamış olan tank mikserlerine yönelik imzalanan protokol çerçevesinde montaj...

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) arasında BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Dörtyol Terminalinde bulunan ham petrol depolama tanklarına ait ekonomik ömürlerini tamamlamış olan tank mikserlerine yönelik imzalanan protokol çerçevesinde montaj ve test çalışmaları başladı.

BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, iki kurum arasında 15 tank mikserinin yerli ve milli imkanlar kullanılarak daha verimli yeni motorlar ile değiştirilmesi amacıyla 21 Eylül'de protokol imzalandığı anımsatıldı.

Bu kapsamda, 22 kilovat kapasiteli 15 Atex sertifikalı BOTAŞ Exproof Motorun (BEM) imalatına TTK'nin Zonguldak yerleşkesinde başlandığı belirtilen açıklamada, "BEM'in sertifikasyon işlemleri için gerekli olan patlatma ve tam yük altında ısınma testleri TSE İzmir tesislerinde gerçekleştirilerek sertifikasyon işlemleri tamamlanmıştır. Akabinde BEM'e ilişkin başlatılan imalatlar başarıyla gerçekleştirilmiş olup, 23 Eylül itibarıyla BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Dörtyol Terminalinde BEM'in montaj ve test çalışmalarına başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
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Haber: BOTAŞ ile TTK, petrol depolama tanklarının mikserlerini yerli imkanlarla değiştiriyor - Haberler Ekonomi
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