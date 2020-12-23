BOTAŞ "hot-tap" işlemlerini kendi imkanlarıyla yapıyor
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BOTAŞ "hot-tap" işlemlerini kendi imkanlarıyla yapıyor

23.12.2020 10:07 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:10
BOTAŞ

BOTAŞ, "yerli ve milli ürün" stratejisi kapsamında, gaz akışı devam ederken doğal gaz boru hattından yeni bir hat almak veya deforme olmuş bir bölümü değiştirmek amacıyla, hat üzerine özel bir bağlantı parçasını kaynak yaparak delme işi şeklinde tanımlanan hot-tap işlemini kendi...

BOTAŞ, "yerli ve milli ürün" stratejisi kapsamında, gaz akışı devam ederken doğal gaz boru hattından yeni bir hat almak veya deforme olmuş bir bölümü değiştirmek amacıyla, hat üzerine özel bir bağlantı parçasını kaynak yaparak delme işi şeklinde tanımlanan hot-tap işlemini kendi imkanlarıyla yapmaya başladı.

Şirketin açıklamasında, sektörde yabancı menşeili ürünler kullanılan alanlarda, stratejik anlamda bilgi ve tesis güvenliği içeren ekipmanlarda yerlileştirme çalışmaları yapıldığı belirtilerek, "BOTAŞ, yerli ve milli üretime destek veren çalışmalarına 2020 yılında bir yenisini daha ekledi. 40 inç Afyon - Seçköy Doğal Gaz Boru Hattı Yapım İşi kapsamında 40 inç x 40 inç hot-tap operasyonu, BOTAŞ'ın kendi ekip ve ekipmanıyla başarıyla tamamlandı. İlk defa 40 inç çapında bir operasyon yapılarak ve her çapta operasyon kabiliyeti kazanılarak yerlilik sağlandı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Hot-tap işleminin daha önce yabancı kaynaklar kullanılarak gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Son birkaç yıldır ise bu operasyonlar BOTAŞ'ın kendi imkanlarıyla yapılmaktadır. Bu sayede, hem maliyet düşürülerek tasarruf sağlanmakta hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının belirlediği Milli Enerji ve Maden Politikası doğrultusunda, yerli ve milli üretime katkı sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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