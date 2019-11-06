BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Ramla ile karşılaşacak

06.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:58

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 4. haftasında BOTAŞ, İsrail temsilcisi Ramla'ya yarın konuk olacak.

A Grubu'nda 2 galibiyet ve bir mağlubiyetin ardından averajla birinci sırada yer alan başkent temsilcisi, grupta 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada bulunan Ramla'yı mağlup ederek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Ramla Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 21.30'da başlayacak.

Kaynak: AA