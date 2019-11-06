BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Ramla ile karşılaşacak
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 4. haftasında BOTAŞ, İsrail temsilcisi Ramla'ya yarın konuk olacak.
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 4. haftasında BOTAŞ, İsrail temsilcisi Ramla'ya yarın konuk olacak.
A Grubu'nda 2 galibiyet ve bir mağlubiyetin ardından averajla birinci sırada yer alan başkent temsilcisi, grupta 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada bulunan Ramla'yı mağlup ederek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
Ramla Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 21.30'da başlayacak.