Haberler » Spor » BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda KP Brno'yu konuk edecek - Spor

BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda KP Brno'yu konuk edecek

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 5. haftasında BOTAŞ, yarın sahasında Çekya ekibi KP Brno ile karşılaşacak.

27.11.2019 09:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:48
BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda KP Brno'yu konuk edecek

Basketbolda FIBA Kadınlar Kupası'nın 5. haftasında BOTAŞ, yarın sahasında Çekya ekibi KP Brno ile karşılaşacak.

'daki DSİ Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

BOTAŞ, A Grubu'nda 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle zirvede yer alırken, KP Brno son sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.