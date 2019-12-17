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BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda CCC Polkowice'yi konuk edecek

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında BOTAŞ, yarın Polonya temsilcisi CCC Polkowice'yi ağırlayacak.

17.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:10
BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda CCC Polkowice'yi konuk edecek

FIBA Kadınlar Kupası play-off turu ilk maçında BOTAŞ, yarın temsilcisi CCC Polkowice'yi ağırlayacak.

Ankara'daki DSİ Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Eşleşmenin rövanşı ise 8 Ocak'ta Polonya'da oynanacak.

Kaynak: AA
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