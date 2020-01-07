BOTAŞ, FIBA Avrupa Kupası'nda CCC Polkowice'ye konuk olacak
Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Play-Off Turu rövanşında BOTAŞ, yarın deplasmanda Polonya temsilcisi CCC Polkowice ile karşılaşacak.
07.01.2020 09:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:20
Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Play-Off Turu rövanşında BOTAŞ, yarın deplasmanda Polonya temsilcisi CCC Polkowice ile karşılaşacak.
Polkowice'de oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.
Ankara'da yapılan ilk maçta BOTAŞ, Polonya ekibi CCC Polkowice'ye 75-56 mağlup olmuştu.
Kaynak: AA
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