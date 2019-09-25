BOTAŞ evinde ağır yaralı
BOTAŞ, karşılaşmaya iyi başlayamadı.
BOTAŞ, karşılaşmaya iyi başlayamadı. Rakibinin sert savunması karşısında skor üretmekte zorlanan BOTAŞ, ilk periyodu 20-9 geride tamamladı.
İlk yarıda boyalı alanda etkili olamayan BOTAŞ, soyunma odasına 41-27 geride girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısına savunmada iyi başlayan BOTAŞ, rakibinin şut yüzdesini düşürdü. Bu performansını devam ettiremeyen BOTAŞ, üçüncü periyodu da 59-44 geride bitirdi.
BOTAŞ'ın oyunda dengeyi sağlayamadığı karşılaşma boyunca üstün oynayan Arka Gdynia, maçı da 88-72 kazandı.
Karşılaşmanın rövanşı, 2 Ekim Çarşamba günü TSİ 19.00'da Polonya'daki Gdynia Spor Salonu'nda yapılacak.
Salon: DSİ Spor Salonu
Hakemler: Anastasios Manos (Yunanistan), Aleksander Pavlov (Kuzey Makedonya), Thomas Bissuel (Fransa)
BOTAŞ: Kelsey 24, Melis Gülcan 7, Büşra Akbaş 5, Holingsvorth 15, Fagbenle 15, Peddy 6, Cansu Köksal
Arka Gdynia: Slamova 15, Papova 13, Kastanek 14, Greinacher 17, Balintova 14, Winkowska, Rembiszewska 7, Podgoma 8
1. Periyot: 9-20
Devre: 27-41
3. Periyot: 44-59