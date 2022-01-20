BOTAŞ: Dün 73 ilde doğal gaz tüketim rekoru kırıldı - Haberler Ekonomi
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BOTAŞ: Dün 73 ilde doğal gaz tüketim rekoru kırıldı

BOTAŞ: Dün 73 ilde doğal gaz tüketim rekoru kırıldı
AA / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), dün günlük 288 milyon metreküple Türkiye rekorunun yanı sıra 81 ilin 73'ünde günlük doğal gaz tüketim rekoru kırıldığını bildirdi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), dün günlük 288 milyon metreküple Türkiye rekorunun yanı sıra 81 ilin 73'ünde günlük doğal gaz tüketim rekoru kırıldığını bildirdi.

Şirketin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, dün Türkiye'de doğal gaz tüketiminde tarihi rekor kırıldığı kaydedildi.

Paylaşımda, "19 Ocak 2022 tarihinde günlük 288 milyon metreküp doğal gaz tüketimi ile Türkiye rekorunun yanı sıra 81 ilimizin 73'ünde de günlük doğal gaz tüketim rekoru kırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Doğal gaz tüketiminde günlük rekor daha önce 280 milyon metreküple 19 Ocak 2021'de gerçekleşmişti.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Doğalgaz, Twitter, Türkiye, Ekonomi, Haber

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