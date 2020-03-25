BOTAŞ boru hattını delerek akaryakıt çalan 3 kişi tutuklandı Niğde'den geçen BOTAŞ boru hattından akaryakıt çalma girişiminde bulunan firari 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Niğde'den geçen BOTAŞ boru hattından akaryakıt çalma girişiminde bulunan firari 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Obruk-Beştepeler mevkiinden geçen Ceyhan -Kırıkkale BOTAŞ boru hattındana yakın bir yerde bir tankerin gezdiği bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi. Ekipler, bölgede yaptığı aramada çekici ile tankerin durduğunu tespit etti. Yapılan kontrollerde boru hattına vana takılmak suretiyle yaklaşık 491metre boru çekilerek hırsızlık yapıldığı belirlendi. Ekipleri görerek kaçan şüpheliler için jandarma çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada olayın firari şüphelileri H.K., A.G. ve H.A.'nın olduğu belirlendi. Şüphelilerin Hatay'da oldukları anlaşılması üzerine 3 kişi yakalanarak Niğde'de getirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından Bor Adliyesine sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA