Botaş - Beşiktaş basketbol maçı yok mu, ertelendi mi, maç neden ertelendi? Botaş - Beşiktaş ne zaman, hangi tarihe ertelendi?
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Türkiye Basketbol Federasyonu bu hafta oynanacak karşılaşmaların ertelendiğini duyurdu. Bu hafta oynanacak maçlardan birisi de Botaş - Beşiktaş oldu. Peki, Botaş - Beşiktaş basketbol maçı yok mu, ertelendi mi, maç neden ertelendi? Botaş - Beşiktaş ne zaman, hangi tarihe ertelendi? İşte bilgiler...
Botaş - Beşiktaş maçı saat kaçta başlıyor? Botaş - Beşiktaş maçı iptal mi edildi? Botaş - Beşiktaş ertelendi mi? Botaş - Beşiktaş basketbol maçı yok mu, neden yok? Botaş - Beşiktaş ne zamana, hangi tarihe ertelendi?
Botaş - Beşiktaş Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçı bugün 12 Mart Cumartesi saat 14:30'da oynayacaktı. Fakat yoğun hava şartları nedeniyle maç ileriki tarihe ertelendi. Maç bugün oynanmayacak. Ayrıca ligdeki diğer basketbol maçları da oynanmayacak.
Botaş - Beşiktaş maçı kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Botaş - Beşiktaş maçı ileriki bir tarihe ertelendi. Maçın ne zaman oynanacağı henüz belli olmadı.
Maç, Ankara'da, Ankara DSİ Etlik Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.
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