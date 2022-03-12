Botaş - Beşiktaş basketbol maçı yok mu, ertelendi mi, maç neden ertelendi? Botaş - Beşiktaş ne zaman, hangi tarihe ertelendi?

Botaş - Beşiktaş maçı saat kaçta başlıyor? Botaş - Beşiktaş maçı iptal mi edildi? Botaş - Beşiktaş ertelendi mi? Botaş - Beşiktaş basketbol maçı yok mu, neden yok? Botaş - Beşiktaş ne zamana, hangi tarihe ertelendi?

BOTAŞ - BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI ERTELENDİ Mİ, NEDEN ERTELENDİ?

Botaş - Beşiktaş Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçı bugün 12 Mart Cumartesi saat 14:30'da oynayacaktı. Fakat yoğun hava şartları nedeniyle maç ileriki tarihe ertelendi. Maç bugün oynanmayacak. Ayrıca ligdeki diğer basketbol maçları da oynanmayacak.

BOTAŞ - BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Botaş - Beşiktaş maçı kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Botaş - Beşiktaş maçı ileriki bir tarihe ertelendi. Maçın ne zaman oynanacağı henüz belli olmadı.

BOTAŞ - BEŞİKTAŞ BASKETBOL NEREDE OYNANACAK?

Maç, Ankara'da, Ankara DSİ Etlik Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

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