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BOTAŞ Atık Isıdan Elektrik Üretecek

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BOTAŞ Atık Isıdan Elektrik Üretecek

BOTAŞ, Sivas'ta atık baca gazı ısısından elektrik üretimi için ihale çalışmalarına başladı.

BOTAŞ, Sivas'ta atık baca gazı ısısından elektrik üretimi için ihale çalışmalarına başladı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A. Ş. (BOTAŞ) 20/8/2020 tarihli ve 2850 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan "Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar" ve 15. 04. 2021 tarih ve 31455 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde pilot bölge olarak belirlenen Sivas Kompresör İstasyonu'nda atık baca gazı ısısından elektrik üretilmesi amacıyla ihale çalışmalarına başladı.

Sivas Kompresör İstasyonu Atık Baca Gazından Elektrik Üretimi Projesinin ihale ilanı 03. 09. 2021 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanmış olup teklifler 11. 11. 2021 tarihine kadar verilebilecektir.

Kompresör istasyonları doğal gaz boru hatları boyunca belirli aralıklarla kurulan tesislerdir. Proje kapsamında Sivas Kompresör İstasyonunda bulunan dört adet gaz basınçlandırma türbinlerinin atık baca gazından çıkan ısıdan, ORC (Organic Rankine Cycle) sistemi kurularak, tam kapasitede yıllık yaklaşık 45 GWh elektrik enerjisi elde edilmesi planlanmaktadır. Aynı zamanda çevreye salınan atık ısı miktarının %95 oranında azaltılacağı bu projeyle Sivas Kompresör İstasyonunun yıllık elektrik ihtiyacının tamamının karşılanmasının yanı sıra, BOTAŞ'ın diğer tesislerinde ihtiyaç duyulan toplam yıllık elektrik enerjisinin de yaklaşık %20'sinin karşılanması ve elektrik üretiminde ülkenin toplam kurulu gücüne katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Yürüttüğü çevre politikaları, sürdürülebilirlik, enerji yönetimi ve verimliliği çalışmalarıyla sektör temsilcilerine örnek olan BOTAŞ, 2019 yılında dünyanın en prestijli uluslararası çevre ödüllerinden biri olan Yeşil Dünya Ödülleri'nde (Green World Awards) 4 ödül aldı ve Yeşil Dünya Elçisi unvanını Türkiye'de kazanan ilk ve tek kamu kuruluşu oldu.

BOTAŞ, Enerji verimliliği, Enerji Yönetimi, Karbon Azaltımı ile ilgili yatırımlarından taviz vermeyerek 2020 yılı Yeşil Dünya Ödülleri'nde BOTAŞ 2 Altın, 3 Gümüş ve 1 Bronz Yeşil Dünya Ödülü almaya hak kazandı. Ayrıca BOTAŞ yine The Green Organisation tarafından düzenlenen bir başka ödül organizasyonu olan 2020 yılı Yeşil Elma Ödülleri'nde BOTAŞ'ta Çevresel İyi Uygulamalar Projesi ile 2, Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi ile 2 olmak üzere 4 Yeşil Elma Ödülü almaya hak kazandı. 10 Çevre Ödülü ile ülkemizi gururlandıran BOTAŞ bu başarıları sonucunda uluslararası arenada "2020 Yılı Yeşil Dünya Elçisi" unvanına layık görüldü.

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Haber: BOTAŞ Atık Isıdan Elektrik Üretecek - Haberler
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