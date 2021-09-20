BOTAŞ atık ısıdan elektrik üretecek - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BOTAŞ atık ısıdan elektrik üretecek

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
BOTAŞ atık ısıdan elektrik üretecek

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Sivas'ta atık baca gazı ısısından elektrik üretimi için ihale çalışmalarına başladı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Sivas'ta atık baca gazı ısısından elektrik üretimi için ihale çalışmalarına başladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde Sivas Kompresör İstasyonu'nun pilot bölge olarak belirlendiği ifade edildi.

Sivas'ta atık baca gazı ısısından elektrik üretimi için ihale çalışmalarına başlandığı bildirilen açıklamada, tekliflerin 11 Kasım'a kadar verilebileceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kompresör istasyonları doğal gaz boru hatları boyunca belirli aralıklarla kurulan tesislerdir. Proje kapsamında Sivas Kompresör İstasyonu'nda bulunan dört gaz basınçlandırma türbinlerinin atık baca gazından çıkan ısıdan, ORC (Organic Rankine Cycle) sistemi kurularak tam kapasitede yıllık yaklaşık 45 gigavatsaat elektrik enerjisi elde edilmesi planlanmaktadır. Aynı zamanda çevreye salınan atık ısı miktarının yüzde 95 azaltılacağı bu projeyle Sivas Kompresör İstasyonu'nun yıllık elektrik ihtiyacının tamamının karşılanmasının yanı sıra BOTAŞ'ın diğer tesislerinde ihtiyaç duyulan toplam yıllık elektrik enerjisinin de yaklaşık yüzde 20'sinin karşılanması ve elektrik üretiminde ülkenin toplam kurulu gücüne katkı sağlanması hedeflenmektedir."

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gökhan Çıra Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Alex Teixeira Aykut Kocaman Sergen Yalçın Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BOTAŞ atık ısıdan elektrik üretecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 09:49:59. #1.11#