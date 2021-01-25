BOTAŞ 268 Personel alımı ilanı başladı! İşkur üzerinden nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları nelerdir?
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BOTAŞ 268 Personel alımı ilanı başladı! İşkur üzerinden nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

25.01.2021 11:54 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:57
BOTAŞ 268 Personel alımı ilanı başladı! İşkur üzerinden nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından yayımlanan ilana göre 268 personel alım ilanı yapılıyor. Peki, BOTAŞ 268 Personel alımı ilanı başladı. İşkur üzerinden nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayınlanan ilana göre BOTAŞ bünyesinde farklı kadrolara 268 personel alımı yapılıyor. Peki, BOTAŞ 268 Personel alımı ilanı başladı. İşkur üzerinden nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

BOTAŞ 268 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Mühendis, Uzman Yardımcısı, Büro Görevlisi, İtfaiye Görevlisi ve Teknisyen kadrolarında alım için başvurular 25 Ocak'ta başladı.

BOTAŞ personel alımı için ilan, 25 Ocak – 29 Ocak Tarihleri Arasında Türkiye İş Kurumunun http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx internet adresinde yayımlanacak.

BOTAŞ 268 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

BOTAŞ tarafından yapılan alımların başvuru şartları her kadroya göre değişmektedir. İlanın tam metnine ulaşmak ve başvuru şartlarını görebilmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

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