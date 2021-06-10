Botanik Bahçe 300 bitkiye ev sahipliği yapıyor
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Botanik Bahçe 300 bitkiye ev sahipliği yapıyor

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Güncel

- Botanik Bahçe 300 bitkiye ev sahipliği yapıyor Kahramanmaraş'taki 11 hektarlık bahçede yüzlerce çeşit bitki, görsel şölen sunuyor Kahramanmaraş'taki botanik bahçede yer alan birbirinden renkli bitkiler bölgeyi adeta endemik kimliğe kavuşturdu.

- Botanik Bahçe 300 bitkiye ev sahipliği yapıyor

Kahramanmaraş'taki 11 hektarlık bahçede yüzlerce çeşit bitki, görsel şölen sunuyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'taki botanik bahçede yer alan birbirinden renkli bitkiler bölgeyi adeta endemik kimliğe kavuşturdu.

Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam Tabiat Parkının içerisinde yer alan ve 11 hektarı Botanik Bahçesi olarak kullanılan alanda 300 farklı bitki yetiştirildi. Bahçedeki bitkiler bölgede endemik, otsu ve odunsu görünümü peyzaj özelliği taşırken adeta görsel şölen sunuyor.

Yaşları 90 ila 120 arasında değişen kızılçam ağaçları arasında tavşan, sincap, sürüngenler, incir kuşu, karatavuk gibi değişik kuş türleri yaşamlarını sürdürüyor. Ayrıca alanda 2 göle seyir iskelesi ve doğa eğitim salonu yer alıyor.

Kent merkezine 13 km mesafede bulunan 11 hektarlık Botanik Bahçesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün teklifi ile Türkiye'nin 30'uncu tabiat parkı ilan edildi.

Kapıçam Tabiat Parkı ile içi içe olan Botanik Bahçesi Gaziantep karayolu ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi, Adana karayolu ile Akdeniz Bölgesi, Kayseri karayolu ile İç Anadolu Bölgesi ve Malatya karayolu ile Doğu Anadolu Bölgesine bağlanan bir kavşak konumunda yer alıyor.

Bölgeyi ziyarete gelen Abidin Zorludere, "Güzel bir ortam bizde ilk kez geldik ailemizle. Doğası ve havası ile güzel bir ortam" dedi.

Botanik Bahçe 300 bitkiye ev sahipliği yapıyor
Botanik Bahçe 300 bitkiye ev sahipliği yapıyor
Botanik Bahçe 300 bitkiye ev sahipliği yapıyor
Botanik Bahçe 300 bitkiye ev sahipliği yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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