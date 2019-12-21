Botan Vadisi'nde 94 metreden "serbest düşüş" atlayışı

21.12.2019 19:00 | Son Güncelleme: 21.12.2019 19:00

Siirt'te Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak ile Ferdi Toy, Botan Vadisi'nde 94 metreden atlayış yaptı.

Koçak ve Toy, Botan Vadisi Milli Park alanındaki Kaletül Üstad Tepesi'nden atlayış yaparak 94 metre yükselikten Alkurmu Barajı'nın yakınındaki yola güvenli bir şekilde indi.

Piknik için bölgeye gelen vatandaşlar atlayışı ilgiyle izleyerek cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Cengiz Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan beri ekstrem sporlarla ilgilendiğini söyledi.

Koçak, bölgenin tanıtımı amacıyla atlayışı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Ferdi Toy ise yıllardır Türkiye'nin farklı noktalarında uçuşlar gerçekleştirerek "base jump" atlayışı konusunda tecrübe kazandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA