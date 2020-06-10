Botan Vadisi Milli Parkı'nda gelişim planı çalışmaları başlatıldı
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Botan Vadisi Milli Parkı'nda gelişim planı çalışmaları başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, Siirt Botan Vadisi Milli Parkı alanında endemik bitki ve hayvan türlerinin kayıt altına alınmasına yönelik "Uzun Devreli Gelişim Planı" hazırlık çalışmaları başlatıldı.

10.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:42

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, Siirt Botan Vadisi Milli Parkı alanında endemik bitki ve hayvan türlerinin kayıt altına alınmasına yönelik "Uzun Devreli Gelişim Planı" hazırlık çalışmaları başlatıldı.

Siirt Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü öncülüğündeki 7'si akademisyen 9 kişilik uzman ekibin hazırladığı proje, Botan Vadisi'nde biyolojik çeşitlilik ve kültürel değerlerini uzun vadede koruması öngörülüyor.

Siirt Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, beraberinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Amcalar ve Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan'la çalışmaları yerinde inceledi.

Düzgün, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, merkez, Tillo ve Eruh ilçeleri sınırlarında yer alan Botan Vadisi Milli Parkı'nda uzun devreli gelişim planı hazırlık çalışmasıyla türlerin kayıt altına alınacağını belirtti.

Botan Vadisi'nin bölge insanının yaşamlarını sürdürmesi için çok önemli olduğunu ifade eden Düzgün, "İlimiz ve bölgemiz için turizm açısından çok önemli olan Botan Vadisi, milli park ilan edilmesiyle daha da cazip hale geldi, milli park ilan edilmesiyle tanıtım eksikliği giderildi. İlimiz, bölgemiz ve ülkemizin turizmi açısından önemli hale gelecek." dedi.

"Bölgenin zengin bir florası var"

Bitki Uzmanı Prof. Dr. Tamer Keçeli de yıl sonunda tamamlanacak olan projenin 11 bin 384 hektar alanı kapsadığı, 5 günde 100 kilometrelik alanda çalışma yapıldığını dile getirdi.

Bölgenin zengin bir floraya sahip olduğunu aktaran Keçeli, şunları kaydetti:

"Botan Vadisi'nde nadir endemik bitki ve ada çayı çeşitlerine rastladık. Özellikle kayalık ve uçurum bölgelerde bitki türleri var. Arkadaşlarla 5 günlük bir çalışmada önemli bilgiler elde ettik. Farklı mevsimlerde Botan Vadisi'ne gelerek bu tür etkinlikleri artırmaya devam edeceğiz."

Bitki Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Çiftçi de böcek ve omurgasız hayvanlara yönelik çalışma yaptıklarını aktararak, "Böcek ve omurgasız hayvanlara yönelik önemli bulgular elde ettik. Bu verileri laboratuvar ortamında teşhis ettikten sonra envanterlerini çıkaracağız." diye konuştu.

Şehir Plancısı Muharrem Şanver ise hangi alanların kullanıma açılacağı hangi alanlarda yürüyüş güzergahları belirleneceğine ilişkin çalışma yaptıklarını vurguladı.

Botan Vadisi Milli Parkı'nda gelişim planı çalışmaları başlatıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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