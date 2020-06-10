Botan Vadisi Milli Parkı'nda gelişim planı çalışmaları başlatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Botan Vadisi Milli Parkı'nda gelişim planı çalışmaları başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, Siirt Botan Vadisi Milli Parkı alanında endemik bitki ve hayvan türlerinin kayıt altına alınmasına yönelik "Uzun Devreli Gelişim Planı" hazırlık çalışmaları başlatıldı.

Botan Vadisi Milli Parkı'nda gelişim planı çalışmaları başlatıldı
10.06.2020 18:01 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:26

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, Siirt Botan Vadisi Milli Parkı alanında endemik bitki ve hayvan türlerinin kayıt altına alınmasına yönelik "Uzun Devreli Gelişim Planı" hazırlık çalışmaları başlatıldı.

Siirt Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü öncülüğündeki 7'si akademisyen 9 kişilik uzman ekibin hazırladığı proje, Botan Vadisi'nde biyolojik çeşitlilik ve kültürel değerlerini uzun vadede koruması öngörülüyor.

Siirt Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, beraberinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Amcalar ve Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan'la çalışmaları yerinde inceledi.

Düzgün, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, merkez, Tillo ve Eruh ilçeleri sınırlarında yer alan Botan Vadisi Milli Parkı'nda uzun devreli gelişim planı hazırlık çalışmasıyla türlerin kayıt altına alınacağını belirtti.

Botan Vadisi'nin bölge insanının yaşamlarını sürdürmesi için çok önemli olduğunu ifade eden Düzgün, "İlimiz ve bölgemiz için turizm açısından çok önemli olan Botan Vadisi, milli park ilan edilmesiyle daha da cazip hale geldi, milli park ilan edilmesiyle tanıtım eksikliği giderildi. İlimiz, bölgemiz ve ülkemizin turizmi açısından önemli hale gelecek." dedi.

"Bölgenin zengin bir florası var"

Bitki Uzmanı Prof. Dr. Tamer Keçeli de yıl sonunda tamamlanacak olan projenin 11 bin 384 hektar alanı kapsadığı, 5 günde 100 kilometrelik alanda çalışma yapıldığını dile getirdi.

Bölgenin zengin bir floraya sahip olduğunu aktaran Keçeli, şunları kaydetti:

"Botan Vadisi'nde nadir endemik bitki ve ada çayı çeşitlerine rastladık. Özellikle kayalık ve uçurum bölgelerde bitki türleri var. Arkadaşlarla 5 günlük bir çalışmada önemli bilgiler elde ettik. Farklı mevsimlerde Botan Vadisi'ne gelerek bu tür etkinlikleri artırmaya devam edeceğiz."

Bitki Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Çiftçi de böcek ve omurgasız hayvanlara yönelik çalışma yaptıklarını aktararak, "Böcek ve omurgasız hayvanlara yönelik önemli bulgular elde ettik. Bu verileri laboratuvar ortamında teşhis ettikten sonra envanterlerini çıkaracağız." diye konuştu.

Şehir Plancısı Muharrem Şanver ise hangi alanların kullanıma açılacağı hangi alanlarda yürüyüş güzergahları belirleneceğine ilişkin çalışma yaptıklarını vurguladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

2022'de devreye alınacak sistemle emekli olacaklar çifte maaş alacak Haber
2022'de devreye alınacak sistemle emekli olacaklar çifte maaş alacak
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin Haber
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti Haber
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait...
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem yapılmasını istedi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem...
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi
65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı, can korkusunun önüne geçti
65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı, can korkusunun önüne geçti
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Koronavirüs önlemi aldığı sanılan maskeli hırsız, girdiği evden 50 bin TL'lik altın çaldı
Koronavirüs önlemi aldığı sanılan maskeli hırsız, girdiği evden 50 bin TL'lik altın çaldı
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Londra'da başarılı operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye dönüş yaptı
Londra'da başarılı operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye dönüş yaptı
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Hamile eşini 19 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
Hamile eşini 19 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
Çocukların çakmakla oyunu, 9 büyükbaş hayvanın canına mal oldu
Çocukların çakmakla oyunu, 9 büyükbaş hayvanın canına mal oldu
Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti
Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Muş Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları
Magazin Şener Şen Fatma Girik Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Okan Buruk Fatih Terim Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Milli Bursa Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Botan Vadisi Milli Parkı'nda gelişim planı çalışmaları başlatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 18:38:50. #1.15#
title