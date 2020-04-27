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Botan Vadisi ilkbahar manzarasıyla büyülüyor

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan tarihi ve turistik mekanlardan Botan Vadisi'nde bugünlerde sessizlik hakim.

27.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:29
Botan Vadisi ilkbahar manzarasıyla büyülüyor

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan tarihi ve turistik mekanlardan Botan Vadisi'nde bugünlerde sessizlik hakim.

Türkülere konu olan ve geçen yıl milli park ilan edilen vadi, doğanın binbir rengini barındıran ve kartpostallık görüntüsüyle yılın her mevsiminde göz kamaştırıyor.

Ilısu Barajı Gölü havzasında kalan Botan Çayı'nda suyun yükselmesiyle daha da ilgi çeken vadi, yaklaşık 350 metre yükseklikteki tepede yer alan Rasıl Hacar'dan (Deliklitaş) bakışla görenleri hayran bırakıyor.

Vadinin en güzel bölgelerinden olan ve doğa tutkunlarının bahardaki vazgeçilmez adresi olan Rasıl Hacar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılarak sessizliğe büründü.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Remzi Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Botan Vadisi'nin Türkiye'nin ziyaret edilen gözde yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Vadinin geçen yıl "Botan Vadisi Milli Parkı" adıyla milli parklar arasındaki yerini aldığını anımsatan Uslu, "Türkiye'nin 4. büyük barajı olan Ilısu Barajı'nın tamamen dolmasıyla buralarda çok güzel bir gölet havzası oluşacak. Bu havzada doğa sporları, yamaç paraşütü gibi etkinliklere ivme kazanacak." dedi.

Vadinin en güzel izlendiği yerlerin başında olan Rasıl Hacar'ın salgın nedeniyle ziyarete kapalı bulunduğunu aktaran Uslu, salgının sona ermesiyle buraların yeniden ziyaretçi ağırlayacağını kaydetti.

"Botan Vadisi, keşfedilmeyi bekleyen dünyada nadir yerler arasında"

Müzik öğretmeni Mehmet Zakir Alp de Botan Çayı ve Vadisinin türkülere konu olan eşsiz bir yer olduğunu anlattı.

Baraj suyunun yükselmesiyle vadide müthiş bir manzara oluştuğuna değinen Alp, "Koronavirüs salgınının olduğu bir dönemdeyiz. İnşallah ülkemiz bu salgını atlatmasıyla buralar daha da değerlendirilecek çünkü Botan Vadisi, keşfedilmeyi bekleyen dünyada nadir yerler arasındadır. İlkbahar, Siirt'in en güzel mevsimidir. Her taraf yemyeşil. Bu güzellikleri tanıtmak istiyoruz. Önümüzdeki zamanlarda salgından sonra buralarda turizmin canlanmasını bekliyoruz. Buralar görmeye değer yerlerdir. Sizi en yakın zamanda milli park olan Botan Vadisi'ne bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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