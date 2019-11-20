"Botan Efsanesi" öğretmenler için sahneye çıkacak

20.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:14

Siirt Valiliği himayesinde Siirt Gösteri ve Sanat Topluluğu bünyesinde oluşturulan, öğretmen ve öğrenci ile manav, bakkal, balıkçı ve şoför gibi mesleklerden 40 kişinin yer aldığı dans grubu, Ankara'da öğretmenler için sahne alacak.

Sanat yönetmeni Sezgin Aydın, eğitmenler Dinçkal Tunca, Zakir Alp ve Ramazan Kayıkçı'nın öncülüğünde 2013 yılında kurulan 40 kişilik dans grubuna ilgi, 1 Eylül 2013'te dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın da katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Siirt Günleri galasında sahne almasının ardından günden güne büyüdü.

Siirt'in tarihinde yer alan, şiir ve türkülere konu olan hikayeleri koreografilerle anlatan dans topluluğu, gördüğü ilgi üzerine 7 yıl boyunca yurt içinde ve yurt dışında birçok gösteriye imza attı.

Gösterilere yaklaşık 3 yıl ara veren topluluk, Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören'in destekleriyle yeniden sahnelere dönmek için hazırlıklarını tamamladı.

Dans topluluğu, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) daveti üzerine 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 22 Kasım'da Ankara'da "Grani, Halef, Segavi, Karakistan, Kızlar, Huruke, Genimo, Helala, Maşallah, Bablekan, Govend, Çaçan, Kevanjer, Hazale, Dellocan ve Mizansel" isimli oyunlarda figürlerini öğretmenler için sahneleyecek.

"Programa kültür elçisi olarak katılacağız"

Botan Efsanesi Sanat ve Gösteri Topluluğu eğitmeni, müzik öğretmeni Zakir Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli nedenlerle sahnelerden ayrı kalan grubun 3 yıl sonra yeniden çalışmalara başladığını söyledi.

Topluluk üyelerinin, toplumun farklı kesimlerini ve mesleklerini temsil ettiğini dile getiren Alp, "Botan Efsanesi diğer gruplardan farklı. Onu farklı kılan çeşitli meslek gruplarındaki insanların işlerinin dışındaki tüm zamanlarını bu projeye ayırması." dedi.

Botan Efsanesi'nin gösterileriyle hem Siirt hem de bölgenin tanıtımına katkı sunduğuna işaret eden Alp, katıldıkları her etkinlikte büyük beğeni topladıklarını vurguladı.

Alp, MEB Şura Salonu'nda sunacakları gösterinin de hazırlıklarını yaptıklarını belirtti.

Gösterilerdeki her oyunun bir anlam ifade ettiğini, kostümlerin ve müziğin de tamamen yöresel olduğunu anlatan Alp, şöyle konuştu:

"İbrahim Hakkı Hazretleri'ni, Siirt ve Botan çevresinde yaşanan hikayeleri, acıyı ve aşkı, toprağın verdiği nimetleri, sevgiyi anlatıyoruz. Bu projeyi ayağa kaldırmak biraz meşakkatli. Çünkü 40 kişi ve hepsinin ayrı sorumlulukları var. Bize destek veren Valimize ve Milletvekilimize teşekkür ediyoruz. Herkes bu çalışmanın bir ucundan tutmaya çalışıyor. Programa kültür elçisi olarak katılacağız. Bu amaca hizmet ettiğimizi düşünüyoruz."

"Bu coğrafyadaki kültürün yaşatılmasını amaçlıyoruz"

Eğitmen ve halk oyunları antrenörü Ramazan Kayıkçı, dans topluluğunun yeni dönemde çok önemli çalışmalara imza atacağını söyledi.



Gösterilerde bölge kültürünün motiflerinin yansıtıldığını dile getiren Kayıkçı, "Bu coğrafyadaki kültürün yaşatılmasını amaçlıyoruz." dedi.

Topluluk üyesi üniversite öğrencilerinden Tuba Ayda, Batmanlı olduğunu, üniversite eğitimi için geldiği Siirt'in zengin bir kültürü bulunduğunu belirtti.

"Botan Efsanesi'ni duydum, çok etkilendim. Ekibe katıldım. Güzel olan genç nesillerin bu kültürü yansıtması." ifadelerini kullanan Ayda, Ankara'da gerçekleştirecekleri gösterinin heyecanını yaşadıklarını anlattı.

Ferda Yılmaz da kurulduğu 2013'ten bu yana grupta yer aldığını, hem Siirt hem de bölgenin tanıtımına katkı sunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA