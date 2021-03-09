Botan Dalmış Kimdir?

Botan Dalmış, 1996 senesinde dünyaya gelmiştir. Aslen Cizreli olup, modellik kariyerinin bir çoğunu Ukrayna'da geçirmektedir. Türkiye'ye geldiğinde de bir çok etkinlikte boy göstermektedir.

Ukrayna'nın en güzel şehirlerinden birisi olan Odessa, son zamanlarda bir Türk isme ev sahipliği yapıyor. Ukrayna'ya birçok amaçla ülkemizden ve dünya'nın diğer yerlerinden turist akın etmektedir. Ve son zamanlarda Ukrayna'da başarılı işlere imza atan bir Türk isimdeBotan Dalmış'tır.

Botan Dalmış, model ve blogger da olması sebebi ile sosyal medya dünyasında da sevilen bir isim olarak dikkat çekmektedir. Ukrayna'nın Odessa şehrinde yaşamının bir kısmını geçirmektedir. Öncelikle modaya olan ilgisi ile bilinen blogger Botan Dalmış, ayrıca bir eczacıdır. Ukrayna'da popülerliğinin artması ile birlikte sosyal medyadaki kitlesi de artmış, Türkiye'ye geldiği zamanlarda, ülkemizdeki çeşitli organizasyonlara katılmaktadır. Özellikle defilelerde boy göstermektedir. Genç olmasına rağmen birçok işte başarılı olan Dalmış, aynı zamanda bir model. Ülkemizde ve dünyada moda haftalarında ve defilelerde boy gösteren Dalmış, birçok defileye katılarak ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etti.

Botan Dalmış, 1 milyon nüfusa sahip olan Odessa maceralarını sosyal medya hesaplarında paylaşmasıyla, bu platformdaki videoları da oldukça dikkat çekiyor. Sosyal medya platformlarında gezdiği ve eğlendiği yerleri görmeniz mümkün. Gezdiği farklı ülke ve şehirlerden fotoğraflar ve videolar paylaşmayı ihmal etmemektedir.