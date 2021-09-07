Botan Dalmış: Artık İstediğiniz Üniversite Dalında Okumanız Mümkün
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Botan Dalmış: Artık İstediğiniz Üniversite Dalında Okumanız Mümkün

Botan Dalmış: Artık İstediğiniz Üniversite Dalında Okumanız Mümkün
Bültenler - Haberler | Güncel

2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber, gençleri güzel bir heyecan bekliyor. Birçok genç; hayalindeki üniversitede okuyup meslek sahibi olma şansına erişecek. Ancak, tercih sonuçları bazıları için ülke içinde istediği sonuçları alamasa da, yurtdışında okumakta son dönemlerde trendler arasında.

Marmara Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı yetkilisi Botan Dalmış; yurtdışında üniversite okuma konusunda öğrencilerin çok işine yarayacak türden tavsiyeler verdi; "Yalnızca lise diplomasına sahip olduğunuz takdirde yurtdışında bir üniversitede hayal ettiğiniz bölümü okuma şansınız bulunuyor. Bulgaristan, Ukrayna, Makedonya, Kosova, Azerbaycan, İran, Gürcistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Moldova ve Rusya gibi ülkelerde istediğiniz bölümü okuyabilirsiniz. Ayrıca, dilediğiniz takdirde üniversite öncesi hazırlık olması amacıyla Malta, İngiltere ve Amerika gibi ülkelerdeki dil okullarına da gidebilirsiniz. En çok merak edilen soruların başında da ücretler diyebilirim. Türkiye'de vakıf üniversiteleri ile kıyaslandığında ücretlerin son derece uygun olduğunu ifade edebiliriz. Örneğin, Rusya'da tıp okumak adına Kazan Devlet Üniversitesi'ni tercih edebilirsiniz. Üniversitenin hem Rusça hem de İngilizce hazırlık seçenekleri bulunuyor. Ayrıca, istediğiniz takdirde Rusça veya İngilizce tıp okuyabilirsiniz. Ücretler ise Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin tıp fakülteleri ile kıyaslandığında çok daha düşük diyebiliriz. Tıp, mühendislik, iktisat, işletme, güzel sanatlar, eczacılık, diş hekimliği, turizm, mimarlık, psikoloji ve daha birçok bölüm şu sıralar baya trendler arasında diyebilirim. Ayrıca en çok merak edilenlerin başında gelen, diplomanın denkliği var mı sorusu ise evet, YÖK tarafından tanınırlığının olduğunu ifade edebilirim. Buna ek olarak, yukarıdaki ülkelerde üniversite okumayı tercih ettiğiniz takdirde diplomanız yalnızca Türkiye'de değil Avrupa'nın her ülkesinde geçerli olabilmektedir. Son olarakta; Adalet meslek yüksekokulu mezunları ise farklı bir avantaja sahipler, DGS olmadan lisans tamamlama fırsatını elde etmek adına, yurtdışında sınavsız üniversite okumayı tercih edebilirler."

Kaynak: Bültenler

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Botan Dalmış: Artık İstediğiniz Üniversite Dalında Okumanız Mümkün - Haberler
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