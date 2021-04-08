Botan Çayı'nda erkek cesedi bulundu

Siirt kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Botan Çayı'nda erkek cesedi bulundu.

Siirt kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Botan Çayı'nda erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Botan Çayı civarında hayvanlarını otlattığı sırada su kenarında hareketsiz duran bir kişiyi gören çoban durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede suda bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Sudan çıkarılan ceset, kimlik tespiti için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı