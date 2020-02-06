Botan Çayı'na düşen otomobilden son anda atlayıp yüzerek kurtuldu
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Botan Çayı'na düşen otomobilden son anda atlayıp yüzerek kurtuldu

Siirt'te bir kişi Botan Çayı'na düşen otomobilden yüzerek kurtuldu.

06.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:06
Botan Çayı'na düşen otomobilden son anda atlayıp yüzerek kurtuldu

'te bir kişi 'na düşen otomobilden yüzerek kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Mahsum 'ın (22) kullandığı 34 CLJ 157 plakalı otomobil, Ilısu Barajı projesi kapsamındaki çalışmalar dolayısıyla bir süredir ulaşıma kapalı olduğu öğrenilen Siirt-Eruh kara yolunda seyir halindeyken Botan Çayı'na düştü.

Otomobilden son anda atlayan Nar, yüzerek kıyıya ulaştı.

Aracın çaydan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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