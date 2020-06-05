Bot kazası saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
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Bot kazası saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Bodrum'da 20 yaşındaki bir gencin yaşamını yitirdiği bot kazası saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bot kazası saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
05.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:55

Bodrum'da 20 yaşındaki bir gencin yaşamını yitirdiği bot kazası saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün Yalıkavak koyunda demirli bir teknede çalışan 20 yaşındaki Ali Murat Şişman'la 20 yaşındaki Emir Balkaya, kıyıdan kumanya almak için lastik botla tekneden ayrılırken, dümeni arızalanan botun beton iskeleye çarpma anları güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Botun dümeninin arza yapması sonucu yaşanan kazada bottan düşen 2 genç yaralandı. Yakınlarında bulunan başka bir botla kıyıya getirilen Balkaya, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Balkaya'nın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilen görüntülerde hızlı bir şekilde seyreden lastik bot, kendi etrafında dönmeye başlıyor. Hızını alamayan botun dümeninin Yalıkavak limanının beton duvarına çarparak devrildiği görülüyor.

Öte yandan, lastik botun dümen tertibatında arıza olduğu ve kazanın bu arızadan kaynaklı olarak meydana geldiği ifade edildi. Kaza öncesinde arıza için servis beklendiği de öğrenildi. Olayla ilgili gençlerin çalıştığı yatın kaptanının da ifadesi alındı. Yaşamını yitiren gencin cenazesinin ailesi tarafından İstanbul'a götürülerek defnedileceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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