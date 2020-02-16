Bot fuarı için İstanbul'a getirilen tekneler böyle taşındı

16.02.2020 08:28 | Son Güncelleme: 16.02.2020 08:28

CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi'nde 22 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Bot fuarında sergilenecek olan milyon dolarlık yat, bot ve tekneler TIR'larla taşındı. Teknelerin taşınması sırasında yollar, diğer araçların geçişine kapatıldı.

CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi'nde 22 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Boat Show 2020 için İstanbul'a getirilen yat, bot ve tekneler fuar merkezinde sergilenecek. Gece saatlerinde TIR'lara yüklenen tekneler TIR'larla fuar merkezine taşındı. Teknelerin taşınması sırasında Bakırköy Sahil Yolu ile fuar merkezi arasındaki yollar polis tarafından güvenlik amacıyla kapatıldı. TIR'ların geçişinin ardından kapatılan yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA