ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinde düzenlenen, Boston Türk Festivali Belgesel ve Kısa Film Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Boston'da 2006'dan bu yana gerçekleştirilen, Türk yönetmen ve yapımcıların filmlerini Amerikalı izleyicilere ve film çevrelerine ulaştırabilmesi için bir platform oluşturan festivale bu yıl 400'den fazla başvuru yapıldı.

Yarışmanın jürisi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) Dr. Kurt Fendt, Boston Globe gazetesinin film eleştirmeni Peter Keough, Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nin film küratörü Carter Long gibi film konusunda saygın isimlerden oluştu.

Seyircilerin de oylarına başvurulan yarışmada yer alan 40'tan fazla film ve belgesel, Boston Güzel Sanatlar Müzesi ve Boston Üniversitesi'nde gösterildi.

"En İyi Belgesel Ödülü"nü Jale İncekol'un yönettiği "Müzikli Bir Hikaye", "En İyi Kısa Film Ödülü"nü ise Onur Yağız'ın yönetmenliğindeki "Toprak" kazandı.

"Seyirci Ödülleri"ne ise belgesel dalında yönetmen Deniz Alphan'ın "Kaybolan Bir Dil, Kaybolan Bir Mutfak", kısa film dalında ise yönetmen Cem Özay'ın "Yolcu" filmleri layık görüldü.

Gelecek yıl için başvurular 1 Şubat'ta

Yarışmada ödüle değer bulunan yapımlardan bir seçki, Mart 2019'da düzenlenecek "18. Boston Türk Film Festivali" programında sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Söz konusu yarışmaya 2019 yılı için başvurular ise 1 Şubat'ta alınmaya başlanacak.

Kaynak: AA