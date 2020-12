- Boston Dynamics Robotları Yeni Yıl Dansı ile Hayran Bıraktı

BOSTON - Ürettiği robotlar ile adını duyuran Boston Dynamics'in robotları, yeni yıl için yayınlanan videoda dans performansı ile hayran bıraktı.

ABD'li robot şirketi Boston Dynamics'in robotları, yeni yılı dans performansı ile kutladı. Şirket, en gelişmiş Atlas, Spotmini ve Handle robotlarının dans gösterisine ilişkin video yayınladı. "Do you Love Me" şarkısı ile dans eden robotlar takdir topladı. ABD'li şirket yeni yıla sayılı günler kala yayınlanan mesajında, "Daha mutlu bir yıl olması umudumuzla yeni yılı kutlamak için tüm ekibimiz bir araya geldi. Boston Dynamics'ten herkese mutlu yıllar" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı