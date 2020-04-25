Boston Dynamics Robotları Sağlık Alanında Kullanılacak
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Boston Dynamics Robotları Sağlık Alanında Kullanılacak

Google tarafından destek verilen Boston Dynamics robotları birçok alanda aktif olarak kullanılıyor.

25.04.2020 06:27 | Son Güncelleme: 25.04.2020 06:27
Boston Dynamics Robotları Sağlık Alanında Kullanılacak

Google tarafından destek verilen Boston Dynamics robotları birçok alanda aktif olarak kullanılıyor. Bugüne kadar hiç sağlık sektöründe kullanılmamıştı ve ilk defa bu alanda kullanımı gerçekleşecek.

Robotların her sektörde görülmeye başlandığı günümüz dünyasında özellikle robotik şirketler bu konuda bazı çalışmalar yürütmeye başladı. Bunun en bariz örneği ise Boston Dynamics şirketi tarafından atılıyor. Koronavirüs salgınının çok fazla konuşulduğu günümüzde, robotlar sağlık sektöründe ön görüşme yapabilecek.

Boston Dynamics robotları için platform kurulacak

Şirketin Spot isimli köpek şeklindeki robotu ilk defa sağlık için kullanıldı. Deneysel amaçlı olarak tercih edilen bu robot, özellikle sağlık personelini koruyacak.

Sağlık personellerinin virüs salgınına en çok maruz kalan kesim olduğunu söyleyebiliriz. 7 gün 24 saat boyunca hastalarla bir şekilde yan yana olan sağlık çalışanları ne yazık ki büyük bir risk altında. Bunun farkında olan şirket, ön görüşme için bir sistem kurdu. Bu sistem için spot isimli köpek şeklindeki robotlar kullanıldı. Bu robotun üst kısmına bir platform yerleştirildi.

Yerleştirilen platformda iPad modeli bulunuyordu. Sağlık çalışanı görüntülü görüşme yoluyla karşıdaki kişi ile temas kurmadan muayene işlemini gerçekleştirdi. Ayrıca ısı kontrolü sağlanarak hastanın virüs salgınına maruz kalma ihtimali tahmin edildi. Muhtemelen ilerleyen yıllarda sağlık sektöründe bu tür robotlar daha aktif bir şekilde kullanılabilir.

Kaynak: Tamindir

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