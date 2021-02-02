Boston Dynamics'in robotu Spot hünerlerini böyle sergiledi
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Boston Dynamics'in robotu Spot hünerlerini böyle sergiledi

02.02.2021 19:50 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:55
Boston Dynamics'in robotu Spot hünerlerini böyle sergiledi

Kol mekanizması eklenen ABD'li şirket Boston Dynamics robotu Spot, yeni hünerlerini sergiledi.

Kol mekanizması eklenen ABD'li şirket Boston Dynamics robotu Spot, yeni hünerlerini sergiledi.

ABD'li şirket Boston Dynamics, ürettiği 'Spot' adlı robota kol mekanizması ekledi. Spot, her koşulda yeni hünerlerini sergiledi. Spot tıpkı insan gibi, tebeşirle yazı yazıyor, asılı çamaşırları ipten alıyor. Tüm nesneleri kol mekanizması sayesinde toplayabilen Spot'un marifetleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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