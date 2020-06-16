Boston Dynamics'in robot köpeği Spot satışa çıktı
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BBC

Boston Dynamics'in robot köpeği Spot satışa çıktı

Boston Dynamics'in ürettiği, kıvraklığı ve refleksleriyle etkileyen robot köpek Spot, resmen satışa sunuldu.

16.06.2020 17:32 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:00

Boston Dynamics'in ürettiği, kıvraklığı ve refleksleriyle etkileyen robot köpek Spot, resmen satışa sunuldu. Ancak robot köpeği yine isteyen herkes satın alamayacak.

Boston Dynamics'in "Erken Sahiplenme Programı" kapsamında 150'den fazla Spot, geçen Eylül ayında çeşitli şirketlere ve araştırma tesislerine verilmişti.

Şirket böylece, robot köpeğin gerçek dünyada nerelerde kullanılabileceğini değerlendirmeyi ve hangi noktalarda daha da geliştirilebileceğini tespit etmeyi amaçlıyordu.

Bu gelişimler arasında, Kanada'nın Quebec eyaletindeki büyük bir inşaat projesindeki ilerlemeyi belgelemek için haftada neredeyse 5 bin fotoğraf çeken bir kamera ve Norveç'teki bir petrol tesisinde tehlikeli denetleme görevlerinde, insanların yerini almak için yapılan uyarlama da vardı.

"İsteyen herkes alamayacak'

Ancak Boston Dynamic, bu programın ardından da, robot köpeği isteyen herkese satmaya hazır değil. Spot bunun yerine ABD'deki "ticari ve endüstriyel" kullanımlar için satılacak, ancak Erken Sahiplendirme Programı uluslararası ölçekte devam edecek.

Şirket ayrıca, siparişlerin "robotlarının yararlı kullanımını gerektiren Boston Dymanics koşullarına tabi olacağını belirtti.

Şirketin Alan Uygulamaları Başkanı Seth Davis, satış sözleşmesinde "robotların insanlara zarar vermesinin ya da insanlara zarar veriyor gibi yapmasının" yasak olduğunu belirtti.

Spot'un satış fiyatınınsa, 74,500 dolar olacağı, ancak toplu alımlarda ve eğitim amaçlı kullanımlarda indirimin de söz konusu olabileceği kaydedildi.

Boston Dynamics'in robot köpeği Spot satışa çıktı
BBC

Manşet

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