Boston Celtics'in başantrenörü Stevens, takımda yönetici oldu
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Boston Celtics'in başantrenörü Stevens, takımda yönetici oldu

Boston Celtics'in başantrenörü Stevens, takımda yönetici oldu
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics'in başantrenörü Brad Stevens, takımda artık yönetici olarak görev yapacak.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics'in başantrenörü Brad Stevens, takımda artık yönetici olarak görev yapacak.

Boston Celtics'in internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün basketbol operasyonları başkanı Danny Ainge'in emeklilik kararı aldığı belirtildi.

2013'ten bu yana takımda başantrenörlük yapan Stevens'ın, Ainge'in görevini devralacağı ifade edildi.

Stevens yönetiminde 3 kez Doğu Konferansı finallerine yükselen Boston Celtics, normal sezonu 7. sırada tamamlamış, play-off ilk tur serisinde ise Brooklyn Nets'e elenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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