Boston Celtics, başantrenörü Brad Stevens'ın sözleşmesini uzattı Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics, başantrenörü Brad Stevens'ın sözleşmesini yeniledi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics, başantrenörü Brad Stevens'ın sözleşmesini yeniledi.

Boston Celtics'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 2013'ten bu yana takımın başında bulunan 43 yaşındaki Stevens'ın sözleşmesinin uzatıldığı duyuruldu. Stevens'ın yeni kontratına ilişkin detaylar ise paylaşılmadı.

Takımını iki kez konferans finallerine taşıyan Stevens, Celtics ile NBA'de şu ana kadar 318 galibiyet, 245 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA