Bostanlıspor Zafer Kupası'nda 2. Oldu

Bostanlıspor büyükler ve gençler kategorilerinde yapılan şampiyonaya 2 genç sporcusu ile katıldı. Manisa, İzmir, Bolu, Isparta, Amasya, Antalya, Aydın ve Kocaeli sporcularının yer aldığı 12. Zafer Kupası Muay Thai Şampiyonası'nın 63,5 kilo gençler kategorisinde Bostanlıspor'un genç sporcusuNusret Gökmen Başay şampiyonluğu finalde kaybetti ve ikincilik kürsüsüne çıktı. Finale kadar tüm maçlarını kazanan Nusret Gökmen Başay finalde İzmirli rakibi Erdoğan Menziletoğlu karşısında başa baş götürdüğü karşılaşmanın son anlarında burnuna aldığı darbeyle kaybetti. Böylelikle ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Bostanlıspor Muay Thai antrenörü Aytaç Uyanıker, başarılı sonuçlar almaya devam edeceklerini ifade ederek, "Nusret 30 Ağustos turnuvasında burnundan sakatlanıp 2. Olmuştu. Rakibi durumu bildiğinden sürekli burnuna çalıştı ve başarılı da oldu. Sporcularımız tecrübe kazandıkça madalyanın rengi de değişecek ve altın olacak. Bu son derece prestijli kupada başarılı olup sesimizi duyurduğumuz için mutluyum" dedi.

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