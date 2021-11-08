Bostanlıspor yine bir ilke imza attı ve gönüllü "Fair Play elçisi" oldu - Haberler
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Bostanlıspor yine bir ilke imza attı ve gönüllü "Fair Play elçisi" oldu

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Bostanlıspor yine bir ilke imza attı ve gönüllü

Türkiye ve Avrupa Fair Play ödülleri kazanan Bostanlıspor Başkanı Avni Erboy, tüm takımların bundan böyle maçlara Fair Play Bayrağı ile çıkacağını açıkladı.

Türkiye'nin spor branşlarındaki geniş yelpazesi ve kentin sporda ilkleri başaran amatör gençlik spor kulübü Bostanlıspor yine bir ilke imza attı ve gönüllü "Fair Play elçisi" oldu.

Bostanlıspor Başkanı Avni Erboy "Bostanlıspor'da başkanlığı üstlendiğim ilk yıllarda antifair play hareketinden dolayı kırmızı kart gören futbolcuları kulüpten ihraç etmiştik. Bu uygulama bize büyük yarar sağladı. İlerleyen yıllarda bu uygulamayı tüm spor branşlarında uyguladık ve başarılı olduk. Bu kez de tüm takımlarımızın maçlara Fair Play Bayrağı ile çıkarak Fair Play'in her sporcu tarafından benimsenmesi için mücadele edeceğiz" dedi.

Fair Play gönüllüsü olan, gazete, haber sitelerindeki yazılarında sürekli fair playi gündeme getiren, bu konuda da "Fair Play Kervanı" isimli kitap çıkaran Avni Erboy, "İlk uygulamayı yaptık. 10 Kasım Haftasında futbol alt yapı, tenis, kick boks, muaythai, masa tenisi, jimnastik, basketbol takımlarımız fair play bayrağını taşıdı. Uygulama artarak devam edecek ve tüm amatör takımlarımızı da bu bayrağı taşıyıp, fair playi ön plana çıkarmalarını sağlayacağız" diye konuştu.

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