Bostanlıspor'dan temizlik seferberliğine katkı

Karşıyaka'dan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "İzmir'e toz kondurmuyoruz" temizlik seferberliğine katılan ilk amatör spor kulübü olan Bostanlıspor'un sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam edeceğini ve sivil toplum kuruluşu olarak üzerine düşen tüm görevleri yerine getirmekte olduğunu ifade eden başkan Avni Erboy, "spor sadece sahaya çıkarak topa vurmak değildir" dedi.

27 spor branşında tescilli olduklarını ve imkanlarının ölçüsünde üç yaşından 90 yaşına kadar spor yapmak isteyen herkese kapılarını açtıklarını belirten Bostanlıspor Kulübü Başkanı Avni Erboy, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "İzmir'e toz kondurmuyoruz" temizlik seferberliğine destek vermeye devam edeceklerini belirtirken, "Aslında bizim sporcularımız kapılarının önünü temizlemeye alışkın. Her antrenman sonrası mıntıka temizliği olarak çevredeki çöpleri topluyorlar. Bu kampanyayı da gönüğlden destekliyoruz. Futbol Şube Sorumlumuz Taner Çınar, futbol takımlarımızın baş antrenörü Mustafa Oral önderliğindeki futbolcularımız kampanyanın ilkini gerçekleştirdi. Şimdi sırada diğer branşlarımızın sporcularında onlar da seferberliğe katılacaklar."

Kaynak: Bültenler