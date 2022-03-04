Bostanlıspor'dan Kadına Şiddet için kadınlara ücretsiz savunma sporu!

Bostanlı spor'un 5.Dan 3.Kademe Aikido Antrenörü Gürhan Gülmaya eşliğinde sadece kadınlarımıza özel ücretsiz ders verileceğini açıklayan Bostanlı spor Kulkübü Başkanı Avni Erboy, şöyle dedi:

"Kadınlarımıza Bostanlı Gode Cengiz Spor Tesislerinde, Salı-Perşembe günleri 19:30-20:30 saatleri arasında 3 hafta boyunca ücretsiz Aikido dersleri verilecek. Aikido kursu için detaylı bilgiyi 0544 735 1912 numaralı telefondan alabilirsiniz. Kulüp olarak kadına şiddete hayır demeyi sürdürüyor ve kadınlarımızı japon savunma savaş sanatı olan ve ülkemizde yarışması bulunmayan tek spor branşı aikidoyu savunmaları için öğrenmeye davet ediyoruz. Ücretsiz kurslarımız başladı. Görülen ilgi üzerine de devam etme kararı aldık. Bizim mantığımız ve düşünce tarzımızda yatan gerçek kadınlarımız yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layık. Bu nedenle de kadına şiddette bulunanları kınıyoruz. Kadınlarımızı da Bostanlıspor'a kendilerini savunmaları için de ücretsiz aikido öğrenmeye bekliyoruz.

Aikido bir "modern Japon savaş sanatı" dır. Japonya'daki diğer savaş sanatları gibi aikido sadece kendini korumak için değil, aynı zamanda ruhsal gelişim için de bir öğretidir. Aikido adı üç kanjiden oluşmaktadır. Bir bütün olarak da anlamı "yaşam gücüyle bütünleşme yolu"dur.

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