Bostanlıspor'da ücretsiz tenis kursları başladı… Bostanlıspor Kulübü tarafından ücretsiz tenis kursları Karşıyaka Belediyesi Gode Cengiz Spor Tesisleri Tenis Kortlarında başladı.

Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü ile işbirliği yaparak başlatılan tenis kurslarının büyük ilgi gördüğünü ifade eden Bostanlıspor Kulübü Başkanı Avni Erboy, "kurslarımız sağlık önlemlerinin ön planda olarak başlatıldığını öncelikle belirtmeliyim. Her sporcumuz tesislere girerken ellerini dezenfektan ile temizliyor, ateş ölçerler ile ateşleri ölçülüyor ve kortta da sosyal mesafeden daha fazla aralıklarla çalışma yapıyorlar. Kortlar her çalışma öncesi temizlik maddeleriyle yıkanıyor. Filelere dezenfektan sıkılıyor. Tenis topları ve raketleri sporcularımıza ait olup, temas edilmemesine özen gösteriliyor. Şu anda tamamen teknik çalışma yapılıyor. Akşam saatlerindeki çalışmalarımızı 2. Kademe antrenörümüz Pelin Kalyoncu Ekşisu yönetiyor. Sporcularımızı bekleyen velilerin de sağlık kurallarımıza birebir uymaları da sağlanıyor. Bu kursumuz için sporcularımız hiçbir ücret ödemiyorlar. Yetişecek yetenekli sporcularımızı tenis alt yapımıza alacağız. Burada da Karşıyaka Spor Kulübü'ne yönlendireceğiz. Bu konuda Karşıyaka Tenis Başantrenörü ve Milli Takım antrenörü Yıldıray Çam ile fikir birliğindeyiz.Bize destekleri için Karşıyaka Halk Eğitim Müdürlüğü çalışanları ve müdür Suat Korkmaz'a çok teşekkür ederiz. Onların sayesinde Türk tenisi yetenekli gençler kazanacak" dedi.

Kaynak: Bültenler