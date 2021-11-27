Bostanlı-Üçkuyular feribot ücretlerine zam yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bostanlı-Üçkuyular feribot ücretlerine zam yapıldı

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Güncel
Bostanlı-Üçkuyular feribot ücretlerine zam yapıldı

İzmir'de Bostanlı-Üçkuyular arasındaki feribotlarda otomobil ücreti 23 liradan 25 liraya yükseltildi.

İZMİR (AA) - İzmir'de Bostanlı-Üçkuyular arasındaki feribotlarda otomobil ücreti 23 liradan 25 liraya yükseltildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 1 Ekim-26 Kasım tarihlerinde motorin fiyatlarındaki artış nedeniyle feribot tarifesinde değişikliğe gidildiği belirtildi.

Yeni tarifenin yarından itibaren geçerli olacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Otomobil geçiş ücreti 23 liradan 25 liraya çıkarıldı. Araç içinde bulunan sürücü ve ücretsiz geçiş hakkına sahip yurttaşlar dışındaki yolculardan alınan 1 liralık ücret değişmedi. Minibüs/kamyonet geçiş ücreti 45 liradan 50 liraya; otobüs/kamyon geçiş ücreti 80 liradan 100 liraya; motosiklet geçiş ücreti 12 liradan 14 liraya; tır geçiş ücreti 170 liradan 200 liraya; midibüs geçiş ücreti ise 60 liradan 70 liraya yükseldi."

İzmir'de trans birey cinayeti

İzmir'de trans birey cinayeti

 İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Türkiye'nin lideri konumunda

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Türkiye'nin lideri konumunda

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (3)

AA / Ali Korkmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title